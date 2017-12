Profarma contrata bancos e fará oferta subsequente até janeiro

O grupo Profarma voltou a trabalhar para colocar na rua sua oferta subsequente (follow on) de ações até janeiro do próximo ano, se aproveitando, assim do momento de alta do mercado de ações. O sindicato de bancos de investimento já foi contratado pela empresa e é formado pelo Santander, BTG Pactual, Itaú BBA e Banco do Brasil (BB). A companhia havia tentado desenrolar a mesma oferta em julho, mas logo voltou atrás com a justificativa de que o cenário de mercado estava desfavorável. Um dos focos para a “venda” da companhia na oferta é mostrar aos investidores que a empresa mudou, principalmente, após a aquisição da Rede Rosário, líder do varejo no Centro-Oeste do País. Procurada, a Profarma não comentou.

