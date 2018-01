Programa de fidelidade Dotz espera triplicar faturamento na Black Friday

Depois de dobrar seu faturamento na última Black Friday, a Dotz, programa de fidelidade por coalizão do varejo brasileiro, traçou uma meta mais ousada para a edição deste ano. Sua expectativa é triplicar a receita em comparação à média de 2017. Para atingi-la, investiu em uma pesquisa de interesse de compra.

Sob medida

A iniciativa do programa de fidelidade visa a entender melhor o perfil do cliente e seus desejos. Com uma oferta mais customizada, a Dotz espera converter as vontades de seus 23 milhões de clientes em mais negócios.

