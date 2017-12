Coluna do Broadcast

Levantamento dos primeiros três meses do programa da Oi para troca de franquia mostra que os usuários preferem os serviços de internet ao de minutos. Os usuários que utilizaram a mudança de benefício realizaram um total de 2,7 milhão de trocas no período. Em 72% dos casos, optaram por mais internet do que minutos.

