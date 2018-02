Programa para startups Darwin Starter engrossa time de conselheiros

O time de conselheiros do programa de aceleração de startups Darwin Starter terá como membros Amure Pinho, presidente da Associação Brasileira de Startups, e Marco Poli, um dos maiores investidores-anjo do Brasil. Além de mentoria e de acesso à estrutura da aceleradora, as startups selecionadas pela Darwin receberão R$ 170 mil em troca de cerca 12% do capital e outros R$ 500 mil em benefícios, que incluem ferramentas de marketing, consultoria jurídica e serviço de nuvem. Os negócios de interesse são nas áreas de big data, fintech, seguros e TI e telecom.

