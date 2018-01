ProJuris lança robô que interage via chat para consultas jurídicas

O meio jurídico está entre os que mais tem de beneficiado do uso de novas tecnologias e são vários os produtos que chegam a esse mercado para ajudar departamentos jurídicos a lidar com infinitas informações dispersas em cartórios e tribunais. Um deles é a Justine, que será lançado pelo ProJuris na semana que vem, um chatbot ou robô que interage via chat e o primeiro integrado a um software jurídico para uso corporativo. A facilidade é que ao invés do usuário consultar as informações no software, poderá fazer isso por meio de uma “conversa” com o robô, tornando essa tarefa mais amigável.

