Pronto-socorro de hospitais privados é mal avaliados por pacientes

A satisfação dos brasileiros com os hospitais privados está em geral abaixo da média de países como Estados Unidos ou África do Sul e a principal fonte de descontentamento é o pronto-socorro. Pesquisa da Bain & Company em conjunto com a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) apontou que, em média, a satisfação com o pronto-socorro é de 23% enquanto supera 60% em outros serviços. O tempo de espera é a principal fonte de reclamação. Mesmo os hospitais líderes precisam melhorar nesse serviço, de acordo com o estudo.

