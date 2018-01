Proposta da Cerberus para Oi será apresentada nas próximas semanas

O Cerberus, fundo de investimento norte-americano representado por Ricardo Knoepfelmacher, conhecido como Ricardo K, está, enfim, com sua proposta para a Oi praticamente fechada. Será entregue formalmente à tele nas próximas semanas, antes do dia 15 de maio. O plano prevê uma injeção de quase US$ 3 bilhões na Oi. Ricardo K tem viajado frequentemente para reuniões no exterior e trabalhado em vários aspectos para atender às políticas de compliance do fundo. Além do Cerberus, estão no páreo para um aporte na tele o egípcio Nagib Sawiris e o fundo norte-americano Elliot, além do acionista Nelson Tanure. A Oi batia o pé em torno de um plano de recuperação sem injeção de recursos de terceiros, mas recentemente mudou de direção.

