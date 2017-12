Coluna do Broadcast

Foto: Kiko Sierich/Estadão Conteúdo

As companhias de segurança patrimonial estão atentas para crescer via aquisições no Brasil. A Prosegur e a Protege estão analisando ativos. Além delas, Haganá e Souza Lima também estão em busca de possíveis alvos. O setor está ainda em efervescência desde que a regulação mudou, passando a permitir o capital estrangeiro.

