A ProSports, do empresário Carlos Wizard Martins, espera abrir 15 unidades da Academia de Futebol Palmeiras, em parceria com o clube, até o final do ano que vem. A previsão é de investimentos de R$ 5 milhões. A primeira unidade da rede será aberta na semana que vem, um ano depois de anunciada a parceria entre o Palmeiras e Wizard. Entre seus investimentos em academias de futebol, o empresário possui ainda a rede Ronaldo Academy.

