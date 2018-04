Público que compra alimentos online dobrou em quatro anos na França

Não foi à toa que o passo mais recente da Amazon no e-commerce de alimentos foi dado na França. A gigante da venda online firmou lá uma parceria com o Casino, que no Brasil controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA). Segundo estudo da consultoria Mintel, os franceses são o segundo povo europeu que mais avançou nesse modelo de negócios, atrás apenas do Reino Unido. Lá, o porcentual de pessoas que já comprou alimentos e produtos de supermercado online dobrou em quatro anos, saindo de 7% em 2012 para 14% em 2016. (Dayanne Sousa)

