Quase uma semana após roadshow, Usina Coruripe ainda ensaia sair com bônus

A Usina Coruripe ainda observa o mercado externo para ver se encontra ambiente para estrear com sua emissão de até US$ 350 milhões em bônus de sete anos. A empresa encerrou encontro com investidores no dia 26. Normalmente, as emissões no mercado de dívida são anunciadas no período imediatamente após conclusão do roadshow. Conforme se comenta lá fora, aparentemente a demanda pelos papéis não tem sido suficiente para o lançamento da operação. Não contribui também o comportamento do risco brasileiro, que tem subido, e a volatilidade no juro dos Treasuries, que é base para a formação de preço dos bônus.

