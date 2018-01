Quatro fundos já garantem oferta do Burger King Brasil

Quatro fundos de investimento – dois locais e dois estrangeiros – já garantem a ancoragem da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da rede de fast food Burger King Brasil (BKB). O interesse desses investidores veio após a sondagem inicial no mercado, procedimento chamado de pilot fishing. A abertura de capital, que ocorrerá em dezembro, deverá girar cerca de R$ 1 bilhão, considerando a avaliação da empresa em R$ 3,3 bilhões. A gestora Vinci Capital, dona de 33% do Burger King no País, e a Temasek, do governo de Cingapura que tem 15% da rede, venderão uma fatia de suas participações. São sócios ainda o fundo de private equity Capital Group, com 31%, e a Restaurant Brands International,, com outros 15%. Procurado, o Burger King Brasil não comentou.

Ringue. Na mesma janela vão disputar o dinheiro do bolso dos investidores o IPO da BR Distribuidora e o da Neoenergia. Já a Algar Telecom adiou a oferta para janeiro.

