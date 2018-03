Queda de braço entre Receita e bancos adia mudanças na lei da recuperação judicial

As mudanças que vêm sendo defendidas na lei de recuperação judicial devem ficar para 2017, mas há ruídos. Os bancos não gostam da proposta que prevê a inclusão de dívidas garantidas no processo, como as detidas por eles e que, até agora, ficam fora da recuperação. Paralelamente, desagrada à Receita Federal a flexibilização no Imposto de Renda que incide sobre o montante da dívida que normalmente é reduzida na reestruturação do passivo.

Siga a @colunadobroad no Twitter