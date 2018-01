Queda dos juros anima empresa a expandir projetos de loteamentos

A Five Engenharia planeja dar um impulso nas suas operações diante do cenário de juros baixos no País. A companhia lançará loteamentos imobiliários com valor geral de vendas (VGV) de R$ 800 milhões nos próximos quatro anos. O alvo são consumidores de média e alta renda das cidades de Piracicaba, Cotia, Presidente Prudente, Bauru e Campo Grande.

De igual para igual. A receita bruta da Five subiu 25% no primeiro semestre de 2017, patamar que prevê acelerar nos próximos anos. A animação com as projeções de vendas está ancorada na expectativa de a taxa básica de juros da economia (Selic) chegar nos 7% ao ano, o que permitirá à empresa reduzir os juros dos financiamentos concedidos aos compradores de lotes. (Circe Bonatelli)

