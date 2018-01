Coluna do Broadcast

Os bônus da Queiroz Galvão Óleo e Gás que financiaram sondas e embarcações de perfuração de petróleo com vencimento em 2019 saltaram 35% nos últimos dias. O motivo foi um comunicado enviado a esses credores informando a manutenção do contrato de fretamento e prestação de serviços com a Petrobrás.

Siga a @colunadobroad no Twitter