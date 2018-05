Raia Drogasil aconselha analistas a saírem do Itaim

Na tentativa de convencer investidores a pararem de se preocupar com concorrentes que estreiam lojas em regiões nobres de São Paulo, o presidente da Raia Drogasil decidiu puxar a orelha de analistas do mercado. “Os senhores não saem do Itaim!”, reclamou Marcílio Pousada. O esforço era para provar que a expansão de um novo e poderoso competidor na capital paulista – a Extrafarma – não deveria ser motivo de preocupação. Endereço de uma das novas lojas da concorrente, a avenida que abriga a sede dos principais bancos de investimento do País também entrou na bronca. “A gente sabe quanto fatura uma loja na Faria Lima, nunca foi uma coisa tão brilhante”, emendou.