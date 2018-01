Rali de Bitcoin leva corretora de criptomoeda brasileira a bater recorde

Coluna do Broadcast

Diante de um forte rali que levou a moeda digital mais famosa no mundo, o Bitcoin, a bater o valor de US$ 10 mil por unidade, a Braziliex, uma das maiores corretoras que comercializa criptomoedas no Brasil, bateu um recorde de acessos na tarde de terça-feira, 28. Às 14 horas, havia simultaneamente usuários de dez países diferentes fazendo negócios na plataforma da corretora, entre eles Estados Unidos, França, Itália, Suécia, Ucrânia, Nepal e Vietnã. Nas últimas 24 horas, segundo a empresa, foi movimentado R$ 1,3 milhão.

