Ranking propõe avaliar transparência de Tribunais de Contas

Coluna do Broadcast

Em café da manhã, onde o debate foi a segurança oferecida pelos acordos de leniência a compradores de ativos de empresas investigadas, o Instituto Não Aceito Corrupção em parceria com o Contas Abertas prometeram lançar um ranking de transparência. O foco é avaliar os processos e gestão de recursos, entre outros quesitos, de cerca de 34 Tribunais de Contas do Brasil. O ranking, que o presidente do instituto e promotor de Justiça Roberto Livianu está chamando de “Oscar da Transparência”, deve ser lançado próximo ao Dia Internacional contra a Corrupção, em 9 de dezembro. O Contas Abertas é uma entidade criada em 2005 que reúne pessoas físicas e jurídicas interessadas em contribuir para o maior controle da sociedade sobre os orçamentos públicos.

Siga a @colunadobroad no Twitter