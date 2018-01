Raul Moreira pode deixar o BB para assumir presidência da Alelo

Coluna do Broadcast

O vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil, Raul Moreira, é cotado para assumir a presidência da Alelo, empresa de cartões-benefício de BB e Bradesco. O martelo, no entanto, ainda não teria sido batido. A presidência da Alelo ficará vaga a partir de janeiro, quando o atual presidente, Eduardo Gouveia, começa seu mandato à frente da Cielo.

Alta cúpula

A saída de Moreira, se confirmada, ocorrerá no âmbito das mudanças que o presidente do BB, Paulo Caffarelli, prepara para a alta cúpula do banco, esperada para este ano. Há ainda a expectativa de que os vice-presidentes Antônio Maurano e José Maurício Coelho sejam mantidos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais uma

Outra mudança de peso anunciada após Caffarelli assumir a presidência do BB foi a troca de comando da Cielo. Gouveia assumirá no lugar de Rômulo de Mello Dias, convidado para integrar a diretoria executiva do Bradesco a partir de 2017.

Siga a @colunadobroad no Twitter