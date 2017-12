A secutirizadora RB Capital já estruturou, neste ano, mais de R$ 140 milhões em operações de crédito com lastro em ativos logísticos e de armazenagem. No ano passado, a companhia não registrou negócios nesse setor. Entre as principais operações estão terminais ferroviários como Araguari e Pirapora (MG), Rondonópolis (MT) e Palmerante (TO).

