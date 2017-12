Receita deixará saúde e educação fora de revisão de PIS/Cofins

Coluna do Broadcast

O Fisco vai poupar os segmentos de saúde e educação de aumento de impostos. Em reunião, em Brasília, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse que, embora o governo tenha evoluído na proposta da reforma no sistema do PIS/Cofins, algumas áreas, incluindo saúde e educação, permanecerão com a cobrança nos moldes atuais.

Lobby

O presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Reinaldo Scheibe, que participou da reunião com Rachid, aproveitou para fazer lobby para o setor de saúde. Entregou um estudo sobre PIS/Cofins e outro sobre a nova lei complementar do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).

