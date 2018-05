Receitas de gestores devem seguir em queda globalmente nos próximos anos

As receitas de gestores de ativos vem caindo globalmente e devem manter esse ritmo nos próximos anos, de acordo com o Boston Consulting Group (BCG). Pelos cálculos da consultoria, a margem de lucro dos gestores deve ceder da média de 38% no ano passado para 36% em 2021.

Pode ser pior. Mas o BCG não descarta que as margens recuem para até 27%, caso haja uma correção de baixa nos mercados financeiros. O estudo diz ainda que os gestores enfrentam desafios relacionados à tecnologia e compliance, o que também consume receitas, em consequência dos custos envolvidos.