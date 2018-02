A Recovery, especializada em gestão de créditos em atraso do Itaú Unibanco, trouxe o superintendente de crédito do banco, Mauricio Teramoto, para assumir o cargo de Diretor de Gestão Varejo. O executivo substitui Andre Calabro, que deixou a empresa após cinco anos, e responderá pela gestão das carteiras de crédito do Brasil, com o desafio de manter o plano de crescimento da Recovery no Brasil.

