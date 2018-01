Recuperação de crédito cresce 1,7% no trimestre

Coluna do Broadcast

A recuperação de crédito inadimplente no Brasil aumentou 1,7% de janeiro a março, conforme o indicador da Boa Vista SCPC, obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da sua base de dados. O resultado foi bem melhor do que nos três meses anteriores, quando houve queda de 4,6% na recuperação. Apesar de o trimestre ter sido marcado pelo início da liberação de recursos das contas inativas do FGTS, a análise dessazonalizada referente apenas ao mês de março apurou retração de 5,3%.

Siga a @colunadobroad no Twitter