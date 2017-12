Recuperação judicial da Aço Cearense faz Usiminas reforçar provisões

A recuperação Judicial da Aço Cearense elevou as provisões para devedores duvidosos (PDD) da Usiminas. A siderúrgica mineira, que é a oitava maior credora da companhia, fez um colchão de R$ 16 milhões no segundo trimestre deste ano, quatro vezes maior do que no trimestre imediatamente anterior. A dívida total da Aço Cearense, que entrou com pedido recuperação judicial em maio, é da ordem de R$ 2 bilhões. Procurada, a Usiminas não comentou.

