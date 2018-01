O pedido de recuperação judicial da Cotia Trading, que tem como principais clientes empresas do setor automotivo e de vestuário, deve ter um empecilho. A VKN Motors, responsável pela importação da chinesa Chery no Brasil, entrou na Justiça acusando a Cotia de cobrança de juros bancários. E não deve parar por aí. Outros fornecedores estudam seguir o mesmo caminho. As dívidas da trading superam R$ 700 milhões.

