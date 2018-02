Coluna do Broadcast

O plano de recuperação judicial da PDG pode sofrer alterações. Sem o veredicto final do juiz da 1ª vara de falências de São Paulo quanto aos empreendimentos que teriam ou não o patrimônio de afetação respeitado, a PDG optou por apresentar logo sua versão aos credores. Dessa forma, pode ser que o número de planos se altere dos 34 formulados para empreendimentos com patrimônio de afetação e um para o restante das incorporações do grupo. A construtora tem 180 dias para votar o plano.

Pendente. O julgamento deve levar ainda cerca de 15 dias. A decisão estaria pendente por conta de negociações com os bancos credores.

Siga a @colunadobroad no Twitter