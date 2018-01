No pedido de recuperação judicial do parque Hopi Hari enfim voltou a andar. Foi aceito na quarta-feira, 26, o processamento da recuperação judicial, com a definição da competência do julgamento. Com isso, as execuções contra a empresa ficam suspensas por um prazo de 180 dias. Um alívio para o parque de Vinhedo, no interior de São Paulo. “A insegurança jurídica estava enorme”, disse uma fonte. /COM MÔNICA SCARAMUZZO

