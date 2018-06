Rede de escolas de futebol do Ronaldo Fenômeno vai para o Nordeste

A rede de escolas de futebol do exjogador Ronaldo Fenômeno, que tem o empresário Carlos Wizard Martins como sócio, mira o Nordeste em sua nova ofensiva de expansão. Até 2019, a franquia pretende abrir unidades em Recife, Aracaju e Salvador, três das principais capitais da região. No mundo, a meta da rede do Fenômeno é dobrar o número de franquias comercializadas até o final do ano que vem. Atualmente, são 100 unidades e a marca tem presença no Brasil, Estados Unidos, China, Colômbia e México.

Siga a @colunadobroad no Twitter