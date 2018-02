Rede de franquias imobiliárias pretende abrir 73 unidades neste ano

A multinacional de franquias imobiliárias Re/Max pretende abrir 73 unidades em 2018 no Brasil. Apesar do cenário ainda fraco para o mercado imobiliário, a companhia avalia que as perspectivas são positivas. Com a redução dos juros básicos da economia, a expectativa é que haja melhora na liberação de crédito para a compra e venda de imóveis no curto a médio prazos.

Construindo a expansão. Em 2017, o grupo abriu 32 unidades no País, o que contribuiu para ampliar o faturamento em 16,7%. Esse porcentual corresponde a mais do que o dobro do avanço da receita média do setor de franquias no ano passado, que foi de 8%, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Até dezembro, a Re/Max já tinha 150 unidades em operação em 19 Estados. (Circe Bonatelli)

