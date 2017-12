Rede do CorpBanca na Colômbia passa a estampar a marca Itaú

Foto: Julian Rojas/Divulgação

A rede do CorpBanca na Colômbia agora é Itaú. A partir dessa semana, os mais de 100 pontos de atendimento do Helm Bank, adquirido pelo grupo chileno antes da fusão, passaram a estampar a nova marca. A troca foi feita no final de semana. As unidades fecharam na última sexta-feira (19) como Helm Bank, uma vez que embora tenha sido adquirido pelo CorpBanca ainda traziam a marca do antigo dono, e amanheceram na segunda (22) como Itaú. O movimento é semelhante ao feito pelo banco na época da aquisição do BankBoston no Brasil, quando em um fim de semana, transformou as agências em Personnalité.

Em agosto, começa uma segunda etapa. O Itaú colocará sua marca nas 85 agências do CorpBanca na Colômbia. Neste caso, a migração ocorrerá de forma gradual e será concluída em 2018. No Chile, 37 agências já estampam a marca Itaú. Faltam ainda 35 pontos.

A alteração de marca na rede do CorpBanca na Colômbia segue o calendário firmado em 1 de abril do ano passado, quando o Itaú Unibanco tornou-se controlador do CorpBanca Colômbia, por meio da sua empresa-mãe Itaú CorpBanca Chile. Pelo volume de empréstimos, o grupo é hoje o quarto maior banco privado no Chile e o quinto maior privado na Colômbia.

