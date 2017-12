Rede D’Or negocia empréstimo de até US$ 250 milhões com IFC

Dinheiro novo. A Rede D’Or São Luiz, a maior companhia privada de hospitais no Brasil, negocia um empréstimo de até US$ 250 milhões com o Banco Mundial. A operação deve ser definida no final deste mês e envolve um empréstimo sindicalizado de US$ 120 milhões; outro direto da International Finance Corporation (IFC), o braço financeiro da instituição, de US$ 100 milhões, com prazo de até 9 anos; e mais um outro crédito de US$ 30 milhões.

Para onde vai

O dinheiro deve ajudar a empresa a financiar seus projetos de expansão no Brasil. A rede possui 34 hospitais e tem um plano de investimento de US$ 1 bilhão. A empresa quer comprar hospitais, construir novas unidades e expandir os já existentes em São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal. (Altamiro Silva Júnior)

Siga a @colunadobroad no Twitter