Rede e Getnet começam a capturar bandeira Elo no modelo pleno

A bandeira de cartões Elo está definitivamente aberta para outras adquirentes além da Cielo. A Rede, do Itaú Unibanco, e a GetNet, do Santander, fizeram nesta quinta-feira, 13, as primeiras transações no modelo pleno com a bandeira. Na prática, além da captura, as credenciadoras também passam a responder pelo processamento e liquidação das operações, o que antes estava nas mãos só da Cielo. Procurada, a Elo não comentou.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo