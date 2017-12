A rede franqueada de clínicas odontológicas Sorridents, a maior da América Latina, tem andado contra a crise e espera fechar o ano com 240 unidades ativas. Hoje, a rede conta com 200 clínicas no País. O segmento tem crescido à taxa de 16% ao ano. No radar da franquia, estão o interior de São Paulo, além dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e a região Nordeste do País.

Siga a @colunadobroadno Twitter