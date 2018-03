Coluna do Broadcast

Hotéis da cidade de São Paulo comemoraram o sucesso da festa de carnaval que reuniu 9 milhões de pessoas nas ruas da capital paulista. Prova disso está nos números da Rede, empresa de meios de pagamento eletrônicos do Itaú Unibanco, que registrou crescimento de 47% no faturamento nesse segmento em relação ao carnaval do ano passado.

