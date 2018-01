Redes de ensino e fundos disputam ativos de ensino básico

Escolas de ensino infantil, fundamental e médio estão no radar para fusões e aquisições, após a onda de aquisições de universidades. Além de gigantes como a Kroton, miram o setor gestoras como Carlyle, Vinci e Educas, que têm prospectado escolas no sul, sudeste e centro-oeste do País. O segmento conta ainda com nomes de peso como a Eleva, holding de educação básica do Gera Venture Capital, do bilionário Jorge Paulo Lemann, e a SEB, de Chaim Zaher. Procurados, Vinci e Carlyle não comentaram e o Educas não retornou. (Dayanne Sousa)

