O relator do caso Citi e Itaú Unibanco no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) é o mesmo conselheiro que cuidou da análise da criação do birô de crédito dos grandes bancos, a Gestora de Inteligência de Crédito (GIC). O nome de Paulo Burnier da Silveira foi escolhido na quarta-feira (12), por meio de sorteio. A GIC foi aprovada pelo Cade com restrições e o voto de Burnier foi seguido por alguns conselheiros.

