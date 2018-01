Remuneração de captação externa da Cemig pode alcançar 10%

Investidores estão exigindo até 10% de remuneração para a Cemig emplacar sua captação externa de bônus de sete anos. Embora esteja mais próxima de obter condições melhores para a emissão, a taxa supera a pedida em maio, quando a elétrica optou por suspender a operação. As apresentações da emissão, com a qual a companhia mineira quer levantar até R$ 1,5 bilhão, terminam hoje no exterior. Neste roadshow, a Cemig tem em mãos, ao menos, a renegociação de uma dívida de R$ 4 bilhões com bancos e um plano em andamento de venda de ativos.

