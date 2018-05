Coluna do Broadcast

A preocupação com a febre amarela não lotou apenas os postos de vacinação. A procura por repelentes no e-commerce, pelos brasileiros, cresceu 300% nesse início de ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento realizado pelo site Cuponomia, que reúne cupons de desconto e ofertas nas lojas virtuais.

