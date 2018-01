Responsável por Research do Safra vai para a Garde Asset

O responsável pela área de research do Banco Safra, Francisco Kops, foi para a Garde Asset, que tem Marcelo Giufrida, ex-BNP Parias, entre os sócios. Ele vai participar da nova área de ações, ao lado de Guilherme Camacho e João Santos, ambos ex-Canvas Capital. Conhecida na área de multimercados, a Garde Asset quer marcar território também no segmento de ações.

Substituto. No lugar de Kops, que estava no Safra há cinco anos, assumiu Edigimar Maximiliano, com passagens no grupo Rontan, Bradesco BBI e Banco General Motors.

