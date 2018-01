Resseguradora Swiss RE muda comando no Brasil

A resseguradora suíça Swiss Re vai trocar de comando no País. Margo Black, na presidência da companhia há cinco anos, vai se aposentar. Em seu lugar, assume o suíço Mathias Jungen. Seu nome já teria sido anunciado internamente e deve ser apresentado em evento hoje, dia 28, para clientes da resseguradora. Há 11 anos no grupo, Jungen iniciou na filial em Zurique e comandou a operação da suíça nos Estados Unidos, Canadá, Caribe e América Latina. Agora, seu desafio será tocar a Swiss Re no Brasil e no Cone Sul, principalmente, Argentina e Chile. Nas mãos de Margo, a Swiss Re registrou quase R$ 1 bilhão em prêmios de resseguros no Brasil. Somente no acumulado deste ano até setembro, a companhia emitiu cerca de R$ 300 milhões.

