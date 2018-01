Restoque contrata bancos para oferta de ações em novembro

Coluna do Broadcast

A Restoque, dona das marcas Le Lis Blanc, Dudalina, Rosa Chá e John John, já contratou os bancos de investimento que estruturarão sua oferta de ações, prevista para ocorrer em novembro. A emissão será a porta de saída para os fundos Advent e Warburg Pincus, que detêm, juntos, cerca de 48% da companhia. Se venderem toda a participação, a oferta secundária deve girar em torno de R$ 1 bilhão. Está prevista ainda uma oferta primária, que colocará recursos no caixa da empresa. Fazem parte do sindicato BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Bradesco BBI e Santander. A companhia já havia informado ao mercado a intenção de realizar a emissão e, inclusive, que os fundadores da companhia, Marcio Camargo e Marcelo Lima, da Artesia, poderiam participar da oferta. Procurada, a Restoque não comentou.

