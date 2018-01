Retomada da venda de carros novos puxa financiamento de acessórios

A recuperação da venda de veículos novos em março, depois de 26 meses de trajetória declinante, também impulsionou os pedidos de financiamento de acessórios e serviços automotivos. No Itaú Unibanco, o número de contratações dobrou na comparação com fevereiro. A modalidade é nova e tem atraído interessados, uma vez que possibilita incluir até 10% do valor do carro no financiamento de serviços como, por exemplo, despachante.

