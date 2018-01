Retomada de bolsa e IPOs prejudicam emissão de debêntures incentivadas

A retomada da renda variável, que trouxe um número de ofertas de ações (IPO, na sigla em inglês) não visto em dez anos, deixou as emissões de debêntures com incentivo fiscal (isenção de Imposto de Renda) em segundo plano. O problema é que tanto as ações quanto as debêntures incentivadas disputam a atenção das pessoas físicas. O número de CPFs na Bolsa, inclusive, chegou em 610 mil em outubro, patamar não observado desde 2010. Mas a queda do juro acaba tirando a atratividade das debêntures incentivadas em relação às ações, onde a alta renda sempre investiu. Pelo menos três operações com esses títulos teriam acabado, em parte, na carteira dos bancos que organizam e dão garantia de distribuição das emissões, visto que não foram totalmente colocadas no mercado. Uma delas foi a da CPFL.

Mercado ativo

Embora as debêntures incentivadas percam um pouco do brilho da isenção do imposto de renda com a queda da Selic, o mercado de renda fixa, de modo geral, se beneficia dele. Tanto que, segundo um levantamento da B3, o volume de emissões de títulos de dívida corporativa acumulado até outubro soma R$ 104,3 bilhões, superando o total emitido em 2016.

