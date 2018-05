Ri Happy dará largada em IPOs e precificará oferta no dia 22 de março

Depois dos primeiros contatos iniciais com os investidores, a varejista de brinquedos Ri Happy, do fundo americano de private equity Carlyle, atualizará seu prospecto para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A operação deve ser precificada no dia 22 de março e dará a largada para a onda de aberturas de capital programadas para a Bolsa brasileira nesse primeiro semestre. A oferta deve movimentar por volta de R$ 1 bilhão (US$ 300 milhões a US$ 400 milhões). Procurado, o Carlyle não comentou.

