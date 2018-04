Coluna do Broadcast

A Investment One Partners, fundada pelo ex-presidente para a América Latina do Deutsche Bank, Bernardo Parnes, é a nova casa de Ricardo Valente, que foi gestor, ao longo de oito anos, dos fundos de renda fixa do Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG). Na butique financeira, Valente completará a área de gestão de fortunas (wealth management).

Siga a @colunadobroad no Twitter