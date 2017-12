Rio Bravo negocia compra de edifício da São Carlos no Morumbi

A gestora Rio Bravo está negociando a compra de um edifício no bairro do Morumbi, em São Paulo, que foi a sede da seguradora SulAmérica, e que pertence hoje à São Carlos Empreendimentos. O local já possui até mesmo um contrato de aluguel de longo prazo com a escola americana Avenues, que abrirá sua primeira turma no segundo semestre do ano que vem. A Rio Bravo anunciou captação de um fundo imobiliário e os recursos serão utilizados para financiar a aquisição. A São Carlos comprou o imóvel da SulAmérica, em 2012, por R$ 130 milhões. Rio Bravo e São Carlos não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter