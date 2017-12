O potencial do mercado de riscos cibernéticos no Brasil está atraindo mais seguradoras. O ex-sócio do BTG Pactual André Gregori, por meio da plataforma Thinkseg, selou parceria com um player global e deve lançar uma solução em junho. Já a alemã Allianz deverá lançar esse produto no Brasil em agosto. Após o ataque em massa, na semana passada, a expectativa é de que o mercado cresça no País.

