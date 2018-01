Risco político limita otimismo para crédito no varejo

Coluna do Broadcast

A insegurança política impede que o varejo festeje desde já a possível continuidade de queda na taxa Selic. O noticiário sobre a Lava Jato merece atenção, pondera Frederico Trajano, presidente do Magazine Luiza, ao responder sobre o tema. “Precisa de confiança para que esse cenário se materialize e o risco é o da instabilidade política”, diz. A redução dos juros seria um desejado fôlego para a anêmica oferta de crédito nas grandes redes. A carteira de crédito direto ao consumidor na joint venture do Magazine Luiza com o Itaú, por exemplo, caiu pela metade este ano. (Dayanne Sousa)