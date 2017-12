Roberto Castello Branco, ex-Vale, disputará vaga no conselho da mineradora

O ex-diretor da Vale, Roberto Castello Branco, vai entrar no páreo por uma das vagas na primeira eleição de conselheiros independentes da mineradora, marcada para 18 de outubro. O economista está sendo indicado por um pequeno investidor, por isso seu nome não consta do boletim de voto à distância publicado pela companhia. Pela regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas companhias com mais de R$ 10 bilhões de capital social, os acionistas precisam deter 0,5% dele para incluir nomes no boletim. Atualmente, Castello Branco está no centro de pesquisa FGV Crescimento & Desenvolvimento e é conselheiro da Invepar. Em 2015, ele integrou o conselho de administração da Petrobras.

No páreo. O candidato vai disputar com o conselheiro de Oi e Light, Ricardo Reisen, indicado por um grupo de onze acionistas locais, e com Isabella Saboya, indicada pela Aberdeen, na eleição majoritária. Procurada, a Vale não comentou. (Mariana Durão)

Siga a @colunadobroad no Twitter